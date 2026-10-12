В университете им. Н. И. Лобачевского создали прозрачную керамику для имплантатов
Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского научились получать прозрачную керамику из фторапатита кальция. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе вуза.
Материал близок по составу к костной ткани и пропускает видимый и инфракрасный свет. Это позволяет создавать имплантируемые «окна» — прозрачные вставки, через которые врачи могут наблюдать за восстановлением тканей без повторных операций. Клеточные эксперименты, проведенные исследователями Приволжского исследовательского медицинского университета, показали, что фибробласты активно прикрепляются к поверхности керамики и сохраняют высокую жизнеспособность.
Керамика на основе фторапатитов также может использоваться в лазерной технике. Ученым удалось удержать средний размер зерна на уровне менее 150 нанометров и достичь рекордного пропускания. Легированные редкоземельными металлами прозрачные керамики могут стать альтернативой дорогостоящим монокристаллам при создании компактных импульсных лазеров. Результаты опубликованы в журнале Ceramics International.