В тульской области обнаружили первое поселение мастеров металлургии IX века

Археологи обнаружили в Тульской области на поселении Гора Услань (IX–X века) первое специализированное поселение металлургов времен Древнерусского государства. В ходе раскопок эксперты нашли следы кузнечных горнов и большое количество шлаков, сообщил сайт Ferra.ru .

Как пояснил заведующий отделом археологии музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов, производственная площадка находилась в стороне от жилых домов из соображений пожарной безопасности. Ранее следы обработки металла находили только внутри поселений.

На месте применялся сыродутный процесс изготовления железа с последующей ковкой до товарной заготовки. Эти методы использовались вплоть до XV века.

«Большое количество найденных металлургических шлаков говорит о том, что здесь было первое специализированное поселение мастеров — кузнецов и металлургов», — отметил Колоколов на пресс-конференции.

По его словам, открытие представляет собой предысторию знаменитой тульской металлургии.