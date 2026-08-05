В Троице-Сергиевой лавре обнаружили фрагмент оружия времен Смуты

По словам сотрудника экспедиции Сергея Зоца, часть оружия была обнаружена в землянке, где во время осады монастыря 1608–1610 годов жили укрывавшиеся там люди. Археологи нашли деталь замка огнестрельного оружия — пороховую полку. Ранее в этом же месте был обнаружен ключ для взведения боевой пружины колесцового замка, добавил Ferra.ru.

Ведущий специалист по средневековому вооружению Олег Двуреченский рассказал, что колесцовые замки были дорогой версией механизма огнестрельного оружия. Они отличались от фитильных и ударно-кремневых замков тем, что порох воспламенялся от соприкосновения кремня с вращающимся зубчатым колесцем.

Такое оружие не зависело от погодных условий и было надежнее кремневых, у которых случались осечки. Колесцовые механизмы стоили значительно дороже, и именно это оружие стало основой для вооружения кавалерии — рейтаров.

Сергей Зоц отметил, что разработку варианта колесцового механизма приписывают Леонардо да Винчи. Это единственное изобретение великого мастера, внедренное в массовое производство при его жизни. Колесцовый механизм имел ряд преимуществ: оружие можно было зарядить заранее и стрелять мгновенно.

Несмотря на преимущества, колесцовые механизмы имели и недостатки. Механизм требовал регулярной чистки множества деталей уже после примерно 20 выстрелов, а в случае поломки заменить сломанные элементы было крайне сложно. Собственного производства таких замков в Русском государстве в начале XVII века не было.