В Сеченовском университете разработали новый метод восстановления лицевого нерва

Специалисты Сеченовского университета открыли способ восстановления лицевого нерва, который не требует забора дополнительного фрагмента нерва из другой части тела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По заявлению специалистов, поврежденный лицевой нерв можно восстанавливать с помощью участка самого нервного ствола. Новый метод рассматривается как щадящая альтернатива для отдельных случаев, когда забор дополнительного фрагмента нерва нежелателен или невозможен, отметило ОТР.

Эксперты отметили, что обычная пересадка фрагмента своего нерва пока обеспечивает более выраженное восстановление. Тем не менее, ученые продолжают исследовать регенерацию нервного волокна с использованием биопечатных конструкций и новых хирургических методов.