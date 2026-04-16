В России разработали новый способ выявления мазутного загрязнения Черного моря

Ученые из Субтропического научного центра РАН, Кубанского госуниверситета и заповедника «Утриш» разработали геохимический индикатор на основе бурых и красных водорослей, сообщил сайт телеканал «Кубань 24».
Технология позволяет обнаруживать мазут даже при отсутствии видимых нефтепродуктов. Анализ показал, что водоросли накапливают редкоземельные элементы, а их концентрация в 5–40 раз превышает фоновые значения.
Новый метод обеспечит долгосрочный мониторинг прибрежных экосистем и повысит точность экологических исследований.
