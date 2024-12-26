В России представили первый 50-кубитный квантовый компьютер на холодных атомах

Первый в России прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных холодных атомах представили ученые Московского государственного университета имени Ломоносова и Российского квантового центра. Как сообщил ТАСС , он представляет собой оптический стол, большую часть которого занимает лазерная система для охлаждения и контроля состояния атомов.

Также в суперкомпьютере есть система со сверхвысоким вакуумом и оптическим доступом.

«В настоящий момент в Центре квантовых технологий МГУ мы можем создавать квантовые регистры из 50 атомов, расположенных в упорядоченном массиве, реализовывать операции над одиночными кубитами», — рассказал руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий физического факультета МГУ Станислав Страупе.

Нейтральные атомы, удерживаемые оптическими пинцетами, представляют собой перспективную систему для масштабирования. У ученых уже есть представление о том, как перейти от систем с десятками кубитов к сотням и даже тысячам.

Доступ к мощному вычислительному устройству можно получить через интернет с помощью облачного сервиса.

В 2020 году правительство Российской Федерации утвердило дорожную карту развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Одна из ключевых задач этой — создать квантовый компьютер мощностью не менее 50 кубитов до конца 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 году должна вырасти как минимум в 10 раз. Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры экономики данных и в этой связи обратился к правительству с просьбой разработать конкретные меры поддержки компаний и стартапов.