В Роскосмосе раскрыли правду о полете американцев на Луну

Глава Роскосмоса Борисов: американские астронавты были на Луне

Фото: Freepik

В Роскосмосе подтвердили, что астронавты США высаживались на Луне. Об этом глава корпорации Юрий Борисов заявил на «Правительственном часе» в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

«В свое время они передали нам часть лунного грунта, который астронавты доставили во время этой экспедиции», — отметил он.

Глава Роскосмоса отметил, что отечественная Академия наук провела экспертизу этого грунта и он оказался именно с Луны. Таким образом, американцы действительно были на спутнике Земли, резюмировал Борисов.

Первый полет на Луну произвели в 1969 году на космическом корабле «Аполлон-11». Астронавты совершили посадку в Море Спокойствия на Луне, а затем вышли на ее поверхность. Там они оставались более 21 часа.

Ранее Борисов заявил, что к 2030 году Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну. В ближайшие годы к естественному спутнику Земли отправят автоматические посадочные аппараты.

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