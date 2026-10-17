В петербургском НИУ ВШЭ выяснили, что нарциссизм помогает подросткам легче переносить стресс

Ученые из петербургского НИУ ВШЭ вместе с зарубежными коллегами выяснили, что подростки с выраженным нарциссизмом обладают большей психологической устойчивостью и легче переносят стресс. Об этом сообщили в НИУ ВШЭ, пишет «МК в Питере» .

В опросе приняли участие 4700 несовершеннолетних из России и Китая. Они ответили на три психологических опросника: на проявление черт большой пятерки, темной триады (макиавеллизм, психопатия и субклинический нарциссизм) и тревожности. По итогам анализа ученые пришли к выводу, что нарциссизм оказался наиболее влиятельным элементом — изменения в его уровне сильнее сказывались на остальных характеристиках, чем изменения других черт.

«Нарциссизм связан с когнитивными стратегиями: позитивной переоценкой сложных ситуаций и фокусом на собственных успехах. Эти стратегии формируют способность воспринимать трудности не как угрозу, а как вызов», — объяснила научный сотрудник Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ Евгения Аленина.

Результаты исследования в будущем могут лечь в основу новых программ психологической поддержки подростков и студентов. Ученые планируют расширить географию и изучить, как темные черты личности влияют на оптимизм, надежду и уровень благополучия.