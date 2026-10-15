В Петербурге выяснили, что ледники ежегодно теряют дополнительно 1–2% льда из-за смещения

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Петербурге изучили «самоусиливающийся» эффект таяния ледников Альдегонда и Западный Гренфьорд на архипелаге Шпицберген. С 2013 по 2025 год они потеряли более 18 метров водного эквивалента массы, пишет Neva.Today .

Исследователи установили, что по мере таяния поверхность ледника опускается ниже, попадая в слои более теплого воздуха. В результате массив теряет массу быстрее, даже если температура на исходной высоте не изменилась. Специалисты назвали это «геометрическим» фактором или «самоусиливающимся» эффектом.

Из-за смещения ледников в более теплые высотные пояса они ежегодно теряют дополнительно 1–2% льда на Альдегонде и 0,5–1% на Западном Гренфьорде сверх того, что можно списать на климат. В последние годы темпы таяния бьют рекорды, и этот эффект становится все более заметным.