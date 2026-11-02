В Пермском политехе связали отцовство с расцветом творчества композиторов

Исследователь Петр Куличкин изучил биографии 6453 музыкантов и сопоставил этапы их жизни с семейными событиями. Выяснилось, что появление первенца часто совпадало со сменой творческих приоритетов и переходом к сложным жанрам — операм и симфониям.

Тенденция проявилась и у многодетных авторов. Вольфганг Амадей Моцарт создал большинство опер в годы активного отцовства (1782–1791), а Роберт Шуман после рождения восьмерых детей написал все четыре симфонии. Николай Римский-Корсаков, воспитавший семерых детей, создал 14 из 15 своих опер уже будучи отцом семейства.