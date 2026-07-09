Ученые из Нижнего Новгорода заявили, что препарат некростатин-1 способен замедлить развитие болезни Альцгеймера

Биологи из Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского предложили новый подход к терапии болезни Альцгеймера. Их эксперименты на лабораторных мышах показали, что препарат некростатин-1 способен замедлить нейродегенерацию и сохранить когнитивные функции. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Ученые сосредоточились на некроптозе — типе контролируемой клеточной смерти, который вызывает воспаление и приводит к гибели нейронов. В ходе исследования мышам с семейной формой болезни Альцгеймера вводили некростатин-1. Терапия началась с шестимесячного возраста животных, когда у них появляются первые признаки заболевания. Результаты показали, что такие мыши лучше справлялись с тестами на память, сохраняли двигательную активность, а повреждения тканей их мозга были незначительными по сравнению с контрольной группой.

Автор исследования, профессор кафедры нейротехнологий ИББМ Елена Митрошина, отметила, что препарат блокирует процессы гибели клеток на ранней стадии и способен проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг. Исследования также показали, что лечение оказалось более эффективным для самцов, так как у самок нейродегенерация начинается раньше и развивается быстрее.

Дальнейшие исследования направлены на разработку лечебных протоколов с учетом половых особенностей. Если коллеги из других научных центров подтвердят результаты, некростатин-1 и его аналоги могут быть применены в клинической практике. Однако для этого потребуются дополнительные исследования, в том числе оценка возможных побочных эффектов.