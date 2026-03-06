В Москве разработали новый метод лечения редкого заболевания глаз у детей

В российской столице врачи предложили инновационную технологию для борьбы с редким заболеванием глаз у детей. Метод объединяет две медицинские методики: лазерную коагуляцию сетчатки и внутриглазные инъекции. Об этом написал Ferra.ru .

Во время лазерной коагуляции лазерный луч укрепляет пораженные участки сетчатки и создает барьер, предотвращающий ее отслойку. Внутриглазные инъекции лекарственных препаратов помогают подавить патологические изменения в кровеносных сосудах.

Такое комплексное лечение позволяет уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее прилегания и частично восстановить зрение. Новый метод может быть эффективен даже на поздних стадиях заболевания и способен заменить сложные хирургические операции.