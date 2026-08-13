В московском университете создали ранозаживляющий гель из водорослей

Биоинженеры НИТУ МИСИС разработали новый гель для быстрого заживления ран на основе пищевого загустителя из водорослей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного университета.

Как пояснили ученые, средство помогает клеткам справиться с возникающей после травмы воспалительной фазой, которая представляет собой естественный этап заживления и может длиться от трех до пяти дней.

«Если воспаление затягивается, то в тканях накапливается слишком много активных форм кислорода, которые повреждают белки, липиды и другие молекулы в клетках. Этот окислительный стресс может привести к долгосрочным последствиям для здоровья», — пояснил доцент Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Никита Яббаров.

Гидрогель помогает бороться с окислительным стрессом. В его основе — альгинат натрия и вещества, которые тушат активные формы кислорода.

Ранее стало известно, что ученые ННГУ создали микросхему, которая имитирует работу нервных клеток и меняет связи между искусственными нейронами.