В Минобрнауки РФ рассказали об открытии нового способа лечения болезни Альцгеймера

Ученые из Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложили новую стратегию лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на данные Минобрнауки РФ.

Согласно информации ведомства, исследователи сфокусировались на проблеме нарушения баланса ионов кальция в нейронах. Они предложили «перепрошить» клетки с помощью внутриклеточного «насоса» SERCA, который перекачивает излишки кальция в специальные хранилища.

Гипотеза заключалась в том, что усиление работы этого насоса нейропротекторным соединением NDC-9009 может защитить нейроны от кальциевого стресса. Результаты экспериментов подтвердили догадку. Таким образом, ученые открыли перспективное направление в поиске терапии нейродегенеративной болезни, добавила радиостанция Sputnik.