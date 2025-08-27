В Минобрнауки РФ рассказали об открытии нового способа лечения болезни Альцгеймера
Ученые из Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предложили новую стратегию лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные Минобрнауки РФ.
Согласно информации ведомства, исследователи сфокусировались на проблеме нарушения баланса ионов кальция в нейронах. Они предложили «перепрошить» клетки с помощью внутриклеточного «насоса» SERCA, который перекачивает излишки кальция в специальные хранилища.
Гипотеза заключалась в том, что усиление работы этого насоса нейропротекторным соединением NDC-9009 может защитить нейроны от кальциевого стресса. Результаты экспериментов подтвердили догадку. Таким образом, ученые открыли перспективное направление в поиске терапии нейродегенеративной болезни, добавила радиостанция Sputnik.