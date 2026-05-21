Ученые из Колумбийского университета выяснили, что оптимальная продолжительность сна составляет около семи часов в сутки. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Исследователи проанализировали данные полумиллиона добровольцев из британского биобанка UK Biobank. С помощью искусственного интеллекта они создали «часы старения» для 17 систем организма, используя медицинские снимки, белки и молекулы в крови.

Выяснилось, что у участников, спавших от 6,4 до 7,8 часа, признаки старения проявлялись слабее. Те, кто спал меньше шести или больше восьми часов, демонстрировали ускоренное биологическое старение практически всех органов.