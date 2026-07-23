В «Клинике профессора Ившина» представили новые методы лечения ДЦП

Врачи «Клиники профессора Ившина» (Центр Новых Медицинских Технологий) системно решают сложнейшие задачи — от онкологии и рентгенохирургии до акушерства. Одним из приоритетных направлений центра с 2003 года является разработка новых медицинских инструментов, а ключевым фокусом стала коррекция ортопедических последствий детского церебрального паралича, отметил сайт «ТСН24» .

Для детей с ДЦП проводятся уникальные малотравматичные операции длительностью около 30 минут. Они помогают увеличить объем движений и улучшить функцию мышц за счет устранения спастики.

«Если в мышце есть спастика, значит, развивается дистрофический процесс: гибель волокон замещается рубцом. Рубец не растет, а ребенок растет, и шрам начинает его стягивать. Он не растянется сам, поэтому его необходимо рассекать», — пояснил кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Сергей Шишов.

Основатель клиники Владислав Ившин подчеркнул наличие авторских инструментов для таких вмешательств. Лечение ведется по интегративному методу: к процессу подключаются нутрициологи и психологи.