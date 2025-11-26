В Китае нашли бронзовые наконечники стрел возрастом 4500 лет

Ученые Школы археологии и культурного наследия Университета Чжэнчжоу сделали уникальное открытие. В реке Янцзы обнаружены бронзовые наконечники для стрел, которым более 4500 лет, сообщил aif.ru со ссылкой на Sohu.

Согласно источнику, наконечники и бронзовые стержни были отлиты около 4500 лет назад и относятся к поздней культуре Цюйцзялин. Руководитель исследовательской группы отметил, что форма бронзового наконечника стрелы соответствует форме каменного наконечника того же периода, его остаточная длина составляет 3,66 см.

Микрозонный анализ выявил в составе наконечников медь, олово и свинцовые тройничные сплавы. Ученый подчеркнул: «Эти находки — ранние представители великолепной бронзовой цивилизации Китая». Они дают новые материалы для изучения происхождения, распространения и развития металлургической технологии.