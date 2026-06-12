В Калининградской области рабочие обнаружили окаменелые остатки устричной колонии при добыче янтаря

В Калининградской области при добыче янтаря рабочие обнаружили окаменелые остатки устричной колонии, обитавшей в древнем море миллионы лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Окаменелость возрастом 34–37 млн лет была найдена при разработке Приморского карьера. Находку сделали сотрудники Калининградского янтарного комбината во время удаления верхних слоев грунта, написала газета «Взгляд».

Образец размером два на 4,5 сантиметров содержит части нескольких раковин. Он был найден в грунте, который сформировался на побережье Самбийского полуострова в эпоху позднего эоцена 37–34 млн лет назад.