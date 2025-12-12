В Южной Корее выявили метод возможного восстановления памяти после COVID-19

Ученые из Национального института здравоохранения Республики Корея раскрыли вероятный механизм нарушения памяти и когнитивных функций у переболевших COVID-19, сообщил « Взгляд » со ссылкой на The Korea Herald .

Под руководством доктора Ко Ен Хо было проведено исследование, которое показало: шиповидный белок S1 вируса влияет на нервные клетки мозга, блокируя их взаимодействие и снижая активность NMDA-рецепторов, ответственных за передачу нервных сигналов.

Исследователи обнаружили, что применение метформина — препарата, обычно используемого при диабете, — способствовало восстановлению связей между нервными клетками и частичному возвращению утраченных функций в экспериментах.