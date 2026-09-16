В ЮУрГУ создали йогурты с повышенным содержанием полезных бактерий

Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новые кисломолочные продукты. В них содержится в десять раз больше полезных бактерий, чем в обычных. Как сообщил ТАСС доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ринат Фаткуллин, специалисты создали йогурты с добавлением дрожжевой биомассы, обогащенной куркумином или эргостерином, а также растительных ингредиентов.

Антиоксидантная активность новых йогуртов составила 84%, что значительно выше по сравнению с привычными продуктами, где этот показатель достигает лишь 62%, пишет «Свободная пресса».

В качестве растительных компонентов ученые использовали муку из пророщенной пшеницы и белковый продукт, полученный из жмыха. Такой подход позволил решить сразу две задачи: сохранить жизнеспособность полезных бактерий и добавить биоактивные вещества, устойчивые к кислой среде.

Разработанные йогурты способствуют поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, укреплению иммунитета и защите клеток организма от окислительного стресса.