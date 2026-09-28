В Югре археологи определили возможное место захоронения Александра Меншикова

Археологи определили в Березове Ханты-Мансийского автономного округа участок, где может находиться могила сподвижника Петра I Александра Меншикова. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник ИИМК РАН Николай Смирнов.

По словам ученого, предполагаемое место погребения расположено за алтарной частью храма в сторону реки и не подверглось разрушению. Меншикова похоронили возле деревянной церкви, сгоревшей в 1764 году. Позже на ее месте возвели каменное здание, из-за чего точное расположение могилы долго не удавалось установить, отметил «ФедералПресс».

Сравнив размеры двух построек, археологи выяснили, что новый храм занял не весь прежний участок. Раскопки планируют начать в следующем году, если проект получит финансирование. В случае обнаружения останков специалисты проведут генетический анализ и реконструируют облик исторического деятеля.