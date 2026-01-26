В ЮФУ заявили об открытии способа снижения аварийности опасных производств

Исследователи открыли способ повысить безопасность и отслеживать химические реакции на опасных производствах с помощью мониторинга кинетики. Подробности раскрыли « Известия » со ссылкой на Южный федеральный университет (ЮФУ).

Новая методика обеспечивает минимизацию рисков благодаря работе с небольшими объемами реакционной смеси в замкнутой системе. Это критически важно для процессов с токсичными и взрывоопасными газами, что снижает вероятность аварий и повышает безопасность на химических производствах.

Внедрение способа также может сократить общее время работ на этапе оптимизации параметров лабораторной, пилотной и промышленной установки до 30% за счет отказа от ручных операций и упрощения пробоподготовки.