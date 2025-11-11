В ИПФ РАН рассказали о достижении академика Хазанова в создании установки PEARL

Академик РАН и главный научный сотрудник ИПФ РАН Ефим Хазанов в этом году отмечает 60-летний юбилей. Более 30 лет он занимается научной деятельностью и вносит значительный вклад в области лазерной физики и нелинейной оптики, сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу института.

Одним из значимых достижений Ефима Хазанова является разработка фемтосекундного лазерного комплекса PEARL. Это первый в мире лазер, использующий принцип параметрического усиления в кристаллах DKDP, предложенный в ИПФ РАН.

Благодаря PEARL удалось достичь мощностей более 2 ПВт, что позволяет разогревать вещество до температур, как внутри Солнца. Принцип работы устройства лежит в основе большинства современных мультипетаваттных установок.