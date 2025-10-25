В ИКИ РАН сообщили, что «межзвездный корабль» 3I/ATLAS останется невидимым до середины ноября

Земляне не смогут увидеть «межзвездный корабль» 3I/ATLAS как минимум до середины ноября. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В сентябре комета приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние и теперь находится рядом с ним в светлое время суток. Объект расположен дальше 200 миллионов километров от Земли — его нельзя заметить на фоне рассвета или заката. Удаление от звезды произойдет не раньше середины ноября, считают ученые.