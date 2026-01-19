В Гарварде выяснили, что жившие 500 млн лет назад галлюцигении участвовали в разложении мягкотелых трупов

Исследование журнала BioRxiv пролило свет на одну из древнейших загадочных форм жизни — Hallucigenia sparsa, возраст которой превышает 500 миллионов лет. До сих пор ученые испытывали трудности с определением способа питания животного. Команда исследователей из Гарварда провела тщательное изучение строения существа и обнаружила ряд интересных особенностей, сообщили « Известия ».

Оказалось, что Hallucigenia имеет некоторое сходство с современными морскими пауками (Pycnogonida): удлиненная передняя часть тела с расположенным на конце ртом и специализированными структурами кишечника, покрытыми жесткими зубцами. Такие характеристики позволяют предположить, что животные использовали сосущий тип питания, что являлось эволюционно ранней стратегией у представителей родственных групп.

По данным ученых, мелкие представители вида Hallucigenia выполняли важные роли в экологии дна океанов раннего Кембрия, принимая участие в разложении мягкотелых трупов и циркуляции питательных элементов. Новое исследование углубляет наше понимание сложных взаимосвязей и адаптивных механизмов первых морских сообществ Земли.