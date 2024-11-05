В душевых лейках нашли защиту от туберкулеза и проказы

Ученые Университета Колорадо обнаружили на зубных щетках и в душевых лейках американцев бактерии, способные защитить от туберкулеза. Результаты исследования опубликовало издание Science Daily .

Участники эксперимента отдали ученым свои использованные зубные щетки и мазки с душевых леек. Исследователи обнаружили в образцах большое количество вирусов, в том числе ранее неизвестных, и миробактериофагов. Последние инфицируют патогенные микобактерии, вызывающие такие заболевания, как проказа, туберкулез и хронические инфекции легких.

«Мы могли бы представить себе, как взять эти микобактериофаги и использовать их для очистки вашей водопроводной системы от патогенов», — сказала микробиолог, руководитель исследовательской группы Эрика Хартманн.

Она призвала людей не бояться фауну в своей ванной комнате и не использовать для уборки слишком агрессивную бытовую химию. По словам Хартманн, достаточно промывать душевые лейки мыльной водой или замачивать в уксусе.

Другая группа ученых из США выяснила, что бактерии при недостатке питательных веществ способны расщеплять этанол и изопропанол из чистящих средств. Они синтезировали из спирта углеводы, аминокислоты и жирные кислоты.