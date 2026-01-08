В Дании обнаружили крупнейший средневековый торговый корабль

У побережья Копенгагена археологи нашли 600-летний корабль, который считается крупнейшим торговым когом, когда-либо обнаруженным в мире. Судно могло перевозить до 300 тонн груза и является важной находкой для изучения морской торговли Северной Европы в Средневековье. Об этом сообщило издание Arkeonews .

Корабль, названный Svaelget 2, пролежал на глубине 13 метров в проливе Эресунн около шести столетий. Его нашли и исследовали морские археологи из Музея кораблей викингов в Роскилле. Ученые считают находку исключительной по масштабам и степени сохранности, написали «Известия».

Раскопки длились более двух с половиной лет и включали 289 погружений. Судно затонуло на бок в глубоких водах, что позволило сохранить корпус практически полностью — от киля до палубы. Такая сохранность является редкостью для средневековых когов.

Помимо корпуса, археологи обнаружили элементы носовой и кормовой надстроек, а также предметы повседневного быта: обувь, гребень, кухонную утварь. Эти находки позволили получить представление о жизни моряков XV века.

Длина Svaelget 2 составляла около 28 метров, ширина — девять метров, высота — до шести метров. При грузоподъемности около 300 тонн судно признано крупнейшим когом из всех известных на сегодняшний день. Историк Сесилия Нильсен сравнила его с современными гигантскими контейнеровозами, назвав «средневековым эквивалентом Emma Maersk».