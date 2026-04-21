В Боснии нашли ритуальную стену бронзового века

На холме Бегича-Главица рядом с городом Травник в Центральной Боснии австрийские и боснийские ученые исследовали комплекс позднего бронзового века. Специалисты обнаружили монументальную Г-образную каменную стену, которая не выполняла оборонительных функций, а служила для увековечивания памяти о сгоревшем строении. Об этом сообщили в журнале Arkeonews .

В ходе раскопок, проводившихся в 2024 и 2025 годах экспедициями Австрийского археологического института совместно с боснийскими учреждениями, выяснилось: стена длиной около 63 метров и высотой до 3 метров делит плато на две части. Для ее возведения использовали белый известняк, который доставляли не менее чем с полутора километров. Это свидетельствует о том, что строительство было сложным и многоэтапным проектом, написали «Известия».

Под основанием стены хорошо сохранились обугленные деревянные балки, фрагменты напольного покрытия и керамические сосуды. Особое внимание привлекли два крупных пифоса: один лежал опрокинутым, второй был намеренно вкопан в землю. Стратиграфические данные подтверждают: стену возвели поверх пожарища, чтобы законсервировать то, что под ней.

Радиоуглеродное датирование показало, что сгоревшее строение относится к XI–IX векам до нашей эры. Обнаруженные металлические предметы VI века до нашей эры — пряжки поясов, украшения, наконечник копья и декоративная булавка — свидетельствуют о том, что место оставалось значимым еще долгое время после гибели первоначального строения.