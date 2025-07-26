Уже идут опыты. Российские ученые разработали препарат от рака

Российские специалисты разработали новую форму фермента L-аспарагиназа — важного препарата для лечения лимфобластного лейкоза. Вещество будет находить раковые клетки и уничтожать их изнутри.

По данным RT, ученые из МГУ присоединили к молекуле фермента специальные вещества — полиамины, благодаря которым препарат стал намного эффективнее. Теперь вещество вызывает меньше побочных эффектов и действует дольше. Исследователи рассчитывают, что разработка станет основой для более щадящей терапии онкозаболевания.

В Российском научном фонде подтвердили, что препарат сейчас испытывают в лабораториях. Результаты работ ученых опубликовали в журнале International Journal of Molecular Sciences.

При остром лимфобластном лейкозе раковые клетки не могут сами вырабатывать аспарагин. Они зависят от внешнего поступления вещества — из кровотока. Когда фермент разрушает эту аминокислоту в крови, которая окружает опухолевые клетки, они погибают.