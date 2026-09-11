Ura.ru: поведение мышей может указывать на загрязнение воздуха, воды и почвы

Мыши могут остро реагировать на изменения окружающей среды и покидать опасные места. Однако ученые пока не подтвердили, что грызуны способны предсказывать землетрясения, наводнения и другие катастрофы, сообщает Ura.ru .

Грызуны обладают развитыми инстинктами выживания и быстро меняют поведение при угрозе. Массовый уход мышей из нор или домов иногда связывают с приближением природных катаклизмов.

Исследователи предполагают, что животные могут чувствовать колебания уровня грунтовых вод, изменения в атмосфере или электромагнитном поле. Однозначных научных доказательств способности мышей предсказывать бедствия пока нет.

Мыши также могут быть индикаторами экологических проблем. Они чувствительны к качеству воздуха, воды и почвы, поэтому их исчезновение из определенной местности может сигнализировать о загрязнении или токсинах.

В народных поверьях грызунам также приписывали способность предупреждать о грозе, пожаре, неурожае, болезнях и войнах. Одна-две мыши в доме, напротив, считались предвестниками удачи и достатка.