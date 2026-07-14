URA.RU назвал бледную поганку самым опасным грибом в мире

В разгар грибного сезона важно знать, какие грибы смертельно опасны. Ошибки при сборе могут привести к тяжелым отравлениям. Сайт URA.RU рассмотрел самые ядовитые грибы, которые можно встретить в России.

Зуб дьявола — редкий и крайне ядовитый гриб, который недавно обнаружили в Нижнем Новгороде. Его отличает наличие кроваво-красных капель на поверхности. Гриб растет преимущественно в европейских и североамериканских лесах.

Бледная поганка — самый опасный гриб в мире, который стал причиной до 90% смертельных отравлений в стране. Ее легко спутать со съедобными грибами, такими как белая и зеленая сыроежки, рядовка или шампиньон.

Мухоморы хорошо узнаваемы и обладают неприятным запахом. Содержат аматоксины, которые могут вызвать серьезные поражения печени. Рекомендуется избегать любого контакта с ними.

Галерина окаймленная похожа на опята и содержит аматоксины, приводящие к некрозу клеток печени. Симптомы интоксикации становятся заметными через 6–30 часов после употребления.

Говорушка беловатая и восковатая выглядит безобидно, но при употреблении вызывает серьезные поражения нервной системы. Токсины в составе говорушки могут привести к летальному исходу.

Паутинник красивейший содержит орелланин, который приводит к необратимым изменениям функции почек, оказывает влияние на органы дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Первые симптомы отравления могут появиться лишь спустя несколько дней после употребления в пищу.