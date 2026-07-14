URA.RU: богатые белком шампиньоны помогают регулировать уровень сахара в крови

Грибы, часто называемые «лесным мясом», ценятся за свои питательные свойства. Они содержат углеводы, микроэлементы и витамины, а некоторые виды даже антибиотики. Редакция URA.RU разобрала, какие грибы особенно полезны для человека.

Шампиньоны — доступные и универсальные грибы, содержащие белок, калий, фосфор и витамины группы B. Они низкокалорийны и помогают регулировать уровень сахара в крови.

Опята отличаются высоким содержанием белка и небольшим количеством калорий. В них есть железо, магний, цинк, витамины C и PP. Опята улучшают пищеварение и поддерживают микрофлору.

Подберезовики обладают высокой пищевой ценностью и содержат калий, железо, фосфор и медь. Эти грибы легко усваиваются и могут быть включены в рацион людей, следящих за своим весом.

Подосиновики богаты белком и антиоксидантами. Они содержат бета-глюканы, укрепляющие иммунную систему, и лецитин, способствующий поддержанию эластичности сосудов.

Вешенки неприхотливы и растут на деревьях и пнях. Они содержат бета-глюканы, антиоксиданты и клетчатку. Вешенки положительно влияют на печень и не накапливают вредных веществ из окружающей среды.

Белый гриб отличается внушительным видом и плотной текстурой. Он универсален в кулинарии и богат белком, калием и фосфором. Белый гриб способствует укреплению иммунной системы и оптимизации обмена веществ.

Трюфель — деликатес и звезда высокой кухни. Он обладает антиоксидантными свойствами и содержит аминокислоты, витамины группы B и микроэлементы.