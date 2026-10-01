Употребление кофе связали с изменениями кишечных бактерий и настроения

Ученые обнаружили связь между регулярным употреблением кофе и изменениями состава кишечных бактерий, метаболизма и настроения. Работа исследователей из Университетского колледжа Корка опубликована в журнале Nature Communications .

В исследовании участвовали 62 человека — поровну пьющих кофе и отказавшихся от него. После двух недель отказа и возвращения напитка у обеих групп снизились стресс и депрессия, что указывает на влияние не только кофеина, пишут «Известия».

У регулярных потребителей изменилась микробиота, что может связывать кофе с работой кишечника и мозга, отметил исследователь Джон Крайан из APC Microbiome Ireland. При этом кофе без кофеина улучшил память, а с кофеином — снизил тревожность. Авторы подчеркивают, что выборка из 62 человек мала, а работа не доказывает прямого влияния напитка на здоровье.