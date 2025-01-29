Университет в Испании: куркума снижает боль в мышцах и вероятность травм
Куркума, растение семейства имбирных, на протяжении тысячелетий использовалась в кулинарии как пряность и пищевой краситель. Ученые из Открытого университета Каталонии (Испания) раскрыли новое свойство специи, сообщила Мойка78.
По данным экспертов, оранжевый корень способен уменьшать повреждения мышц и воспалительные процессы в опорно-двигательной системе после интенсивных тренировок. Кроме того, снижается и вероятность травм.
«Употребление куркумы как до, так и после физических упражнений связано с лучшими результатами с точки зрения восстановления мышц, уменьшения боли и улучшения антиоксидантной способности», — рассказал автор работы Даниэль Василе Попеску-Раду.
Исследователи определили, что эффективность специи определяется дозировкой, биодоступностью и временем приема.