Университет в Испании: куркума снижает боль в мышцах и вероятность травм

Куркума, растение семейства имбирных, на протяжении тысячелетий использовалась в кулинарии как пряность и пищевой краситель. Ученые из Открытого университета Каталонии (Испания) раскрыли новое свойство специи, сообщила Мойка78 .

По данным экспертов, оранжевый корень способен уменьшать повреждения мышц и воспалительные процессы в опорно-двигательной системе после интенсивных тренировок. Кроме того, снижается и вероятность травм.

«Употребление куркумы как до, так и после физических упражнений связано с лучшими результатами с точки зрения восстановления мышц, уменьшения боли и улучшения антиоксидантной способности», — рассказал автор работы Даниэль Василе Попеску-Раду.

Исследователи определили, что эффективность специи определяется дозировкой, биодоступностью и временем приема.