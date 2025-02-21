Университет Цукубы: избыток жиров и соли в рационе негативно влияет на качество сна

Новые исследования японских ученых из Университета Цукубы показали, что рацион непосредственно влияет на качество сна. Анализ данных 4825 участников эксперимента позволил выявить интересные закономерности, сообщил сайт Ferra.ru.
По данным экспертов, частое употребление белков и клетчатки способствует более длительному и глубокому сну. А вот избыток жиров коррелирует с укороченным сном и частыми ночными пробуждениями. Тот же эффект оказывают избыток соли и недостаток овощей.
Специалисты пояснили, что разные типы жиров отличаются по влиянию на ночной отдых. Так, мононенасыщенные жиры (например, оливковое масло) усложняют процесс засыпания и увеличивают частоту пробуждений. Полиненасыщенные (рыба, орехи) уменьшают общее время сна, но ускоряют процесс засыпания.
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