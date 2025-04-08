Университет Оттавы: погружение в холодную воду улучшает реакцию клеток на стресс

Популярность обливаний холодной водой и моржевания растет. Теперь наука подтвердила пользу процедур — на клеточном уровне. Многократное погружение в холодную воду повышает стрессоустойчивость клеток. Эффект заметен через неделю регулярных процедур. Ученые говорят, что результаты важны для профилактики болезней и долголетия, написала Мойка78 .

Исследование из Университета Оттавы показало: погружение в холодную воду улучшает реакцию клеток на стресс. Это может предотвратить заболевания и замедлить старение.

В исследовании участвовали 10 молодых мужчин. Они погружались в воду при температуре 14 градусов на час в течение семи дней. Образцы крови показали изменения в поведении клеток. Клетки адаптировались к холоду и начали активнее перерабатывать поврежденные клетки.

«Мы были поражены, как быстро организм адаптировался», — сказала доктор Келли Кинг.

Улучшение аутофагии влияет на здоровье: уменьшает воспаление, предотвращает возрастные заболевания. Результаты показывают, как холод защищает здоровье на биологическом уровне. Пока неясно, есть ли польза для женщин, пожилых людей или людей с заболеваниями.