Университет Лобачевского: работоспособность мемристоров проверят в космосе

Работоспособность мемристоров — пассивных электрических элементов — протестируют с помощью спутника «Лобачевский» в космосе. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Университет Лобачевского.
На платформе аппарата установят модуль на основе микроэлектронных элементов, которые могут улучшить быстродействие и надежность бортовых вычислителей ракет. Ученые хотят проверить устойчивость мемристоров к излучению из космоса, качество обработки данных и стабильность управления модулем с Земли, а также передачу сигнала.
По словам старшего научного сотрудника НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергея Щаникова, мемристоры открывают путь к воплощению невозможных ранее концепций вычислений — на их основе можно создавать автономные нейроморфные устройства для регистрации и обработки информации без участия оператора или управляющего алгоритма на Земле.
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