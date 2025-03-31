Университет Лобачевского: работоспособность мемристоров проверят в космосе

Работоспособность мемристоров — пассивных электрических элементов — протестируют с помощью спутника «Лобачевский» в космосе. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Университет Лобачевского.

На платформе аппарата установят модуль на основе микроэлектронных элементов, которые могут улучшить быстродействие и надежность бортовых вычислителей ракет. Ученые хотят проверить устойчивость мемристоров к излучению из космоса, качество обработки данных и стабильность управления модулем с Земли, а также передачу сигнала.

По словам старшего научного сотрудника НОЦ «Физика твердотельных наноструктур» ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергея Щаникова, мемристоры открывают путь к воплощению невозможных ранее концепций вычислений — на их основе можно создавать автономные нейроморфные устройства для регистрации и обработки информации без участия оператора или управляющего алгоритма на Земле.