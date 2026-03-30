Universe Today: ученые считают возможным существование жизни на экзолунах в межзвездном пространстве

Исследователи Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана и Института внеземной физики Общества Макса Планка выявили, что спутники «планет-изгоев» могут сохранять условия, пригодные для жизни, на протяжении миллиардов лет. Это возможно при наличии у них достаточно плотной водородной атмосферы, как информирует журнал Universe Today .

«Планеты-изгои», или свободно блуждающие планеты, были открыты в 2000 году при изучении туманности Ориона. Сегодня считается, что в Млечном Пути их может быть несколько триллионов — примерно в 20 раз больше, чем звезд. Физики показали, что газовые гиганты, покинувшие свои звездные системы, могут сохранить часть своих спутников, написали «Известия».

По мнению ученых, ключевую роль в поддержании жизни играет молекулярный водород. В отличие от углекислого газа, который при низких температурах межзвездной среды теряет способность удерживать тепло, водород остается стабильным. При высоком давлении столкновения атомов водорода создают парниковый эффект, удерживая тепло. Приливные силы, возникающие из-за гравитационного взаимодействия луны с «планетой-изгоем», деформируют недра спутника, выделяя тепло и поддерживая существование жидких поверхностных океанов.

Кроме того, приливные деформации могут запускать водный цикл с испарением и конденсацией, что способствует формированию сложных молекул, которые могли бы дать начало жизни. Таким образом, «планеты-изгои» и их луны могут быть не только обитаемыми мирами, но и местами зарождения жизни в самых отдаленных уголках Вселенной.