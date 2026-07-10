Universe Today: ученые обнаружили признаки ускоренного старения печени у астронавтов
Длительное пребывание в условиях микрогравитации и воздействие космической радиации приводят к молекулярным изменениям в печени, характерным для естественного старения организма. К такому выводу пришли ученые, сообщили «Известия» со ссылкой на Universe Today.
Группа ученых под руководством профессора Михала Мастернака провела эксперимент, симулируя условия глубокого космоса. В течение 14 дней животные подвергались воздействию моделируемой невесомости, галактического излучения и потоков солнечных частиц, имитирующих условия экспедиции к Марсу.
Уже через 24 часа после облучения в печени начались генетические изменения, характерные для пожилого возраста. Ученые зафиксировали рост числа стареющих клеток, утративших свои функции, а также усиление воспалительных процессов и фиброза.