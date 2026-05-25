Universe Today: космическая пыль играет важную роль в формировании звезд и планет

Согласно последним исследованиям, межзвездная пыль играет критически важную роль в формировании звезд, планет и биологической жизни. Без этого элемента Вселенная была бы лишена ярких объектов и сложных структур. Как сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Universe Today, именно микроскопические частицы пыли способствуют охлаждению газовых облаков и их последующему коллапсу под действием гравитации.

Процесс рождения звезды начинается со сжатия гигантского облака газа. В ходе этого процесса газ нагревается, создавая высокое давление, которое препятствует дальнейшему сжатию. Однако частицы пыли эффективно поглощают тепловую энергию и переизлучают ее в инфракрасном диапазоне, что приводит к снижению давления и позволяет гравитации довести коллапс до стадии термоядерного синтеза.

Кроме того, пылевые зерна защищают молекулы водорода от ультрафиолетового излучения соседних массивных светил, позволяя им сохранять связи и предотвращая распад структуры на атомарный газ. Космическая пыль также является начальным звеном в строительстве планет, поскольку за счет электростатических сил микроскопические частицы слипаются, образуя более крупные структуры.

Особое значение космическая пыль имеет для химии жизни, так как она переносит сложные молекулы через галактику и выступает в роли микроскопических лабораторий. Пылевые потоки, рожденные в недрах умирающих звезд, доставляют строительные блоки органики на молодые планеты с кометами и метеоритами.