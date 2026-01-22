Unilad: плавные движения глаз под закрытыми веками помогают быстро вернуться ко сну при ночных пробуждениях
Американский ученый Эндрю Хуберман представил способ, который может помочь мгновенно уснуть после ночного пробуждения. Метод основан на снижении тревожности и занимает всего несколько минут, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Unilad.
Исследователь заявил, что внезапное пробуждение часто сопровождается стрессом из-за подсчета оставшегося времени сна. Чтобы справиться с этим, он предложил сосредоточиться на дыхании и делать плавные движения глаз под закрытыми веками. Это помогает успокоить нервную систему и восстановить спокойное состояние.
Регулярное применение такой практики может облегчить возвращение ко сну. Однако ученый подчеркнул, что этот метод не является универсальным решением проблемы бессонницы, хотя его эффективность подтверждена научными исследованиями.