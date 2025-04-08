Умерла одна из первооткрывателей кометы Чурюмова–Герасименко

Астроном Светлана Герасименко умерла в Таджикистане в возрасте 80 лет

В Таджикистане скончалась астроном Светлана Герасименко, ей было 80 лет. Об этом в Facebook* сообщил Институт астрофизики Национальной академии наук страны.

«На 81-м году жизни умерла одна из выдающихся фигур в истории таджикской и советской астрономии, первооткрыватель кометы Чурюмова–Герасименко Светлана Герасименко», — заявили в институте.

В пресс-службе добавили, что смерть такого специалиста стала тяжелым ударом для науки Таджикистана и отечественной астрономии.

В ночь на 12 сентября 1969 года вместе с сотрудником Главной астрономической обсерватории НАН Украины Климом Чурюмовым Герасименко наблюдала в Алма-Ате комету Комас-Сола. Ученые сделали фотографию, на которой удалось запечатлеть еще одну, получившую название по именам первооткрывателей.

Клим Чурюмов умер на 80-м году жизни на Украине в 2016 году.

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