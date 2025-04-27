Ученый Зыков: ключ к долголетию лежит в осознанной профилактике

Ученый-пульмонолог, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков рассказал KP.RU о факторах старения и способах продлить жизнь. По его словам, несмотря на прогресс науки, остановить старение пока невозможно.

Тем не менее есть повод для оптимизма: если век назад люди в среднем жили до 46–48 лет, то сейчас этот показатель приближается к 76–78 годам. В Японии средняя продолжительность жизни составляет около 84 лет. Это результат достижений медицины и социальных условий, написал сайт aif.ru.

Эксперт отметил, что за последние 15 лет темпы роста средней продолжительности жизни замедлились. Наука пока не имеет прорывных технологий для радикального продления жизни. Подходы к лечению и профилактике заболеваний постоянно меняются.

Старение клеток может вызывать хроническое воспаление. Для борьбы с этим разрабатываются специальные препараты: сенолитики удаляют старые клетки, сеноморфики изменяют их свойства. Однако пока неизвестно, какое вещество будет эффективно для конкретного человека, передает «АБН24».

Таким образом, ключ к долголетию лежит в осознанной профилактике начиная с молодого возраста.