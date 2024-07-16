Ученый Железнов поддержал идею основание базы для человека в пещерах на Луне

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов в интервью RT прокомментировал результаты исследования, которые указывают на наличие пещеры на Луне, способной защитить людей от суровых космических условий и стать базой для проживания.

По словам специалиста, такие пещеры могли образоваться в лунной коре из-за вулканической активности.
«Вс-таки на Луне был вулканизм. Если есть вулканы, то должны быть и какие-то жерла, из которых лава выливается», — отметил ученый.

Он объяснил, что потом остаются такие «трубы». Их обнаружили на Луне и сфотографировали. Железнов также добавил, что для создания базы на Луне в первую очередь необходимо обеспечить защиту от радиации.

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