Ученый Зайцев: столкновение астероида Апофиса с Землей чрезвычайно маловероятно

Почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев рассмотрел вероятность столкновения астероида Апофиса с Землей. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, данное небесное тело не представляет опасности для планеты. Однако он напомнил, что астероиды порой задевают друг друга.

«Можно предположить, что когда-то этот астероид столкнется с другим, может, небольшим объектом, [его] траектория будет немного откорректирована, и он может прилететь к Земле», — высказался ученый.

Такой вариант развития событий Зайцев назвал фантазиями. Столкновение с Землей чрезвычайно маловероятно, отметил специалист.