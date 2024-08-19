Ученый Вибе рассказал, что суперлуние бывает несколько раз в год

Согласно словам заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрия Вибе, в период суперлуния Луна выглядит ярче и больше, чем в обычные полнолуния. Однако человеческий глаз не способен точно различить эти различия, сообщил RT.

Он объяснил, что Луна движется по эллиптической орбите вокруг Земли, и из-за этого расстояние между ними изменяется в течение месяца. Каждый месяц спутник проходит через ближайшую к нашей планете точку, называемую перигеем.

И эти два события — момент перигея и полнолуние — никогда не совпадают точно, но могут быть достаточно близки друг к другу. Обычно это происходит несколько раз в год, так как нет строгих критериев по их близости. Это является ненаучным понятием, поэтому отсутствует формальный математический критерий добавил эксперт.

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