Ученый Тихоцкий: внутреннее ядро Земли не остановится к 2040 году

Директор ИФЗ РАН, член-корреспондент РАН Сергей Тихоцкий в интервью «Москве 24» опроверг слухи о том, что внутреннее ядро Земли остановится к 2040 году.
Он объяснил, что ядро будет продолжать вращаться синхронно с планетой, а его движение не связано с замедлением или остановкой.
Тихоцкий также уточнил, что информация в статье журнала Nature была неправильно интерпретирована. Он подчеркнул, что внутреннее ядро Земли отделено от мантии и коры жидким ядром, и его вращение может быть не абсолютно синхронным с вращением планеты. Ученый добавил, что «в какие-то периоды ядро вращается чуть быстрее, в какие-то — чуть медленнее», и это связано с колебательным процессом.
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