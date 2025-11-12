Ученый Тананаев заявил, что климатические изменения затронут все сферы деятельности

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Никита Тананаев рассказал в интервью RT , как климатические изменения могут повлиять на экономику регионов России.

По данным Росгидромета, с 2022 года среднегодовая температура на территории России растет в два с половиной раза быстрее, чем в среднем на планете. Как пояснил ученый, климатические изменения затронут каждую сферу деятельности человека.

«Незатронутых отраслей не будет», — заявил эксперт.

По его словам, в России есть регионы, которые начали учитывать климатические риски. Большинство субъектов в 2025 году обновят региональные планы адаптации. Среди них — Камчатский край и Республика Саха.