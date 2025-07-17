Ученый Шамин предположил связь изменения климата с ростом смертей от молний

Профессор Университета правительства Москвы, доктор физико-математических наук Роман Шамин высказал мнение, что участившиеся случаи гибели людей от ударов молнии могут быть связаны с изменением климата. Об этом сообщил aif.ru.

По словам ученого, нет точной уверенности в учащении случаев смертей из-за данного погодного явления. Возможно, таким происшествиям просто стали уделять больше внимания.

«Но также есть и известные данные, что сейчас при изменении климата становится просто больше ураганов и гроз на всей планете. Такой тренд действительно есть», — заявил эксперт.

Как пояснил профессор, молния несет в себе десятки миллионов вольт электричества, которые могут быть опасны для человека даже на большом расстоянии, добавил сайт телеканала «Звезда».