Ученый Шахгильдян: хемофобия у многих людей связана с исторической памятью о катастрофах XX века

Доцент кафедры химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д. И. Менделеева Георгий Шахгильдян в разговоре с «ФедералПресс» объяснил связь хемофобии с исторической памятью о катастрофах XX века.

Многие люди, по словам ученого, боятся всего химического, поскольку не понимают всех последствий неконтролируемого использования химических веществ. Сейчас химические производства регулируются так же строго, как и атомные станции. Шахгильдян пояснил, что вся химическая продукция проходит тщательный контроль в соответствии с жесткими стандартами.

«Наш мир полностью состоит из химических соединений, а человек сам по себе — это сложнейший химический реактор», — сказал ученый.

Лучшим способом борьбы с хемофобией он назвал образование и популяризацию химии.